Armata secreta a Pentagonului: Cum actioneaza pe tot globul 60.000 de oameni "nevazuti", intr-un proiect cu buget colosal

Operatiunile dispun de un buget colosal, de 900 de miliarde de dolari, iar forta "invizibila" a Pentagonului este de zece ori mai mare decat a celor de la CIA , potrivit Daily Mail Agentii sunt antrenati sa-si creeze identitati secrete, asumandu-si nume false pe internet pentru a urmari tinte, persoane importante.Detaliile digitale folosite pot manipula bazele de date biometrice ale guverenlor straine, cu scopul de a trece indivizii neobservati, prin verificarea amprentelor, sub identitati false.Aceasta forta "din umbra" a Pentagonului include agenti NSA, experti in securitate cibernetica si trupe speciale, care opereaza in spatele liniilor inamice ostile, in special in tari, ca Iran sau Coreea de Nord.Nu se cunoaste adevarata dimensiune a fortei agentilor sub acoperire a Pentagonului, care este complet nereglementata si nu a fost niciodata sub supravegherea Congresului Statelor Unite.Dar, dupa o investigatie de doi ani, revista citata afirma ca aceasta armata "invizibila" este de zece ori mai mare decat a CIA-ului si a crescut substantial in ultimul deceniu.