Armele nucleare s-au inmultit dramatic in pandemie: SUA, China si Rusia se lupta pentru intaietate

Noua tari au cheltuit 72,6 miliarde de dolari in 2020 pentru arme nucleare, reprezentand o crestere cu 1,4 miliarde de dolari fata de anul precedent, insemnand 137.666 de dolari in fiecare minut, o cifra fabuloasa, potrivit ICANW Statele Unite au cheltuit de peste trei ori mai mult (37,4 miliarde de dolari) fata de China , care a ajuns la suma de 10,1 miliarde de dolari, devansand Rusia , cu 8 miliarde de dolari.Pe locurile urmatoare, in topul tarilor, a fost Marea Britanie cu 6,2 miliarde de dolari, Franta - 5,7 miliarde de dolari. Au urmat India Pakistan , cu peste 1 miliard de dolari si Coreea de Nord - 667 milioane de dolari.De ce au cheltuit aceste state asemenea sume colosale, in mijlocul celei mai mari pandemii din ultimul secol? Raportul publicat de organizatia neguvernamentala ICANW (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) cu sediul la Geneva, Elvetia, arata ca nu interesele de securitate si nici competitia dintre marile puteri ale lumii nu au determinat cresterea cheltuielilor pentru inarmarea nucleara, ci doar sporirea afacerilor.Pentru a va face o opinie despre aceasta, mentionam faptul ca s-au cheltuit nu mai putin de 117 milioane de dolari pentru a face lobby, astfel incat factorii de decizie sa hotarasca marirea sumelor alocate Apararii, in domeniul armelor nucleare.