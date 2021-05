Armele Rusiei creeaza dureri de cap Statelor Unite. Washingtonul cauta parteneri pentru a contracara China

Administratia Biden nu a privit cu ochi buni acest acord si este posibil ca SUA sa adopte sanctiuni pentru New Delhi, dupa ce a procedat la fel cu Turcia , in decembrie 2020, din cauza achizitionarii de catre Ankara a acelorasi arme de la Moscova , potrivit Business Insider Eforturile Statelor Unite de a dezvolta relatii mai stranse cu India se vor confrunta cu un test spre sfarsitul anului 2021, cand New Delhi urmeaza sa primeasca sistemele S-400 de aparare antiaeriana din Rusia, un contract in valoare de 5 miliarde de dolari.Moscova a reprezentat un furnizor major de arme catre India, de-a lungul a zeci de ani. Aceste vanzari au scazut in ultimii ani, dar ea foloseste inca mult armament rusesc, cum ar fi avioane de lupta si nave de razboi Deocamdata, Administratia Biden nu a adoptat o pozitie oficiala legata de aceasta achizitie a Indiei din Rusia si nici despre eventualele sanctiuni.Secretarul Apararii din Statele Unite a fost ferm in declaratiile sale, in vizita de le New Delhi, din 20 martie 2021. "Cu siguranta ii indemnam pe toti aliatii si partenerii nostri sa stea departe de acel echipament rusesc si sa evite orice fel de achizitii, care ar putea declansa sanctiuni din partea noastra", a spus Llyod Austin.Relatiile SUA - India au fost ascendente in ultima perioada, datorita in special ingrijorarii comune cu privire la influenta crescanda a Chinei din regiunea asiatica.