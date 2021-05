Presa de la Beijing: Avertizam Statele Unite ca se joaca cu focul daca infrunta China si Rusia

Oficialul din America vorbeste despre anumite probleme ale Beijingului, legate de regiunea autonoma Xinjiang Uigur, despre Hong Kong si Taiwan, unde trebuie respectate normele internationale, potrivit Global Times Blinken a respins afirmatiile referitoare la un "Razboi Rece" intre Statele Unite si China, el aratand clar ca Washingtonul nu intentioneaza sa opreasca China. Secretarul de Stat american a fost probabil fortat sa clarifice pozitia SUA, deoarece se stie ca Joe Biden doreste sa impinga Europa si Japonia sa se separe, economic, de China.Sursa citata, o publicatie importanta a Partidului Comunist din China, sustine ca "noua Administratie americana spune un lucru si face altul. Ea nu scuteste niciun efort pentru a incuraja ostilitatea fata de China in societatea din SUA. S-a mers chiar mai departe decat a facut-o sub presedentia lui Trump, atacand Beijingul cu privire la probleme legate de Xianjiang si Hong Kong".Si retorica continua, atacand Washingtonul. "Statele Unite vor sa-si mentina hegemonia in lume, cu avantajele economice si tehnologice ale Occidentului. Se spera ca acest nou model va evolua intr-un conflict cu China si Rusia.Insa, trebuie sa avertizam SUA ca se joaca cu focul si nu vor reusi niciodata. Puterea combinata a Chinei si Rusiei este mult mai mare decat a fostului bloc comunist Uniunea Sovietica - Europa de Est.Daca exista cineva, care incearca sa treaca peste acest fapt si impinge China si Rusia sa isi uneasca fortele intr-o lupta disperata, atunci asta trebuie sa fie un cosmar pentru SUA".Pe de alta parte, ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov , afirma in presa rusa, ca relatiile dintre Moscova si Beijing "sunt cele mai bune din intreaga noastra istorie", iar ambele state anunta un "parteneriat larg", in care se vor "sprijini reciproc in ceea ce priveste protectia suveranitatii nationalle".La randul sau, presedintele SUA, Joe Biden, a declarat recent in Congres ca "Statele Unite vor rezista concurentei din regiunea Asia-Pacific si vor ramane o prezenta militare robusta in zona, asa cum fac impreuna cu NATO , in Europa".