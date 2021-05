Avion desprins din filmele SF, in curand: Vehicul electric pentru pasageri, care zboara, dar pluteste si pe apa VIDEO

Planorul poate decola dintr-un doc, apoi poate zbura peste apele oceanului, putand atinge viteze de pana la 280 de kilometri pe ora. Tehnologia actuala a bateriei ii va permite sa calatoreasca, fara intrerupere, pana la 280 de kilometri distanta, potrivit Daily Mail Firma Regent din Boston isi propune sa reduca drastic costurile si problemele de deplasare rapida intre orasele de coasta, prin dezvoltarea acestui avion unic, care ar putea deveni operabil pana in anul 2025.El combina viteza, confortul si sistemele de navigatie ale unei aeronave cu confortul, manevrabilitatea si accesibilitatea unei barci. Nava hibrida din Statele Unite poate realiza zboruri si pe intuneric, cu viteze de pana la 72 de kilometri pe ora, iar cand ajunge in ape deschise sa accelereze pana la 280 de km/h.Compania intentioneaza sa stabileasca rute comerciale atractive, intre orase importante din Statele Unite , precum Bvoston - New York, Los Angeles si San Francisco, dar si cai mai scurte, de la New York la Hamptons sau in insulele Hawaii.Regent a primit deja comenzi de 450 de milioane de dolari de la operatori din intereaga lume si intentioneaza sa inceapa trasnportul de calatori, in urmatorii ani, in functie de testele efectuate.