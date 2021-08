Noi dezvăluiri despre avionul secret al SUA: Misiuni spațiale ascunse de ochii Rusiei și Chinei VIDEO

El efectuează regulat misiuni ținute ascunse de Rusia și China , ale căror scopuri nu sunt pe deplin cunoscute.Dar de-a lungul vremii au apărut diverse informații despre avion, care este denumit și vehicul de testare orbitală (OTV), ele nefiind știute de majoritatea publicului, conform Live Science Avionul secret X-37b, care seamănă cu o versiune mai mică a uneia dintre navetele spațiale retrase de NASA, a fost inițial construit în 1999. El are aproximativ 8,8 metri lungime, o înălțime de 2,9 metri și o anvergură a aripilor de 4,6 metri.Aeronava cântărește 4.990 de kilograme, putând decola vertical, fiind propulsată de o rachetă. Odată ajunsă pe orbită ea poate manevra singură iar în cele din urmă aterizează pe pistă la fel ca un avion convențional.Vehiculul are o zonă mică de încărcare, care îi permite să transporte echipamente și sateliți. El zboară la o altitudine cuprinsă între 240 și 805 kilometri deasupra Pământului, potrivit producătorului său, Boeing NASA a transferat două avioane X-37b la Agenția de proiecte avansate de cercetare (DARPA) a Pentagonului în 2004. După ce acestea au fost operate mulți ani de către Air Force, aeronavele spion au trecut în 2020 la nou înființata Space Force.În ciuda faptului că avionul secret X-37b a efectuat 6 misiuni, adevăratul scop al acestuia rămâne un mister. Unele surse spun că operațiunile ar viza supravegherea suprafeței Pământului de la înălțime și lansarea sateliților spion.Au fost enumerate mai multe teorii privind misiunile secrete ale X-37b, de la spionarea stației spațiale a Chinei sau un mijloc ca armata SUA să interfereze cu sateliți altor țări.Un mare atu al avionului spion X-37b este acela că poate rămâne în spațiu o lungă perioadă de timp. La prima lansare din 2010, el a petrecut în spațiu 224 de zile. Un al doilea vehicul a zburat un an mai târziu și a rămas pe orbită un timp dublu.Recordul de timp este de 780 de zile, adică mai mult de doi ani, acesta fiind înregistrat în timpul celui de-al cincilea zbor.Cu puțin înainte de lansarea din 2020, Armata SUA a dezvăluit că avionul secret va avea un modul nou de serviciu, ce era atașat în spate și care permitea transportarea unui număr mai mare de experimente pe orbită.Misiunea a lansat un mic satelit denumit FalconSat-8, care avea de realizat cinci experimente, unele dezvoltate de Air Force și altele de NASA.Fără îndoială, avionul spion X-37b este conceput să ofere multă frustrare țărilor care au relații tensionate cu Statele Unite , precum Rusia și China, deoarece nu pot ști ce misiuni secrete desfășoară pe orbita Pământului.