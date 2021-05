Romani arestati in Statele Unite dupa ce au jefuit un templu budist. Ce metode folosea banda de talhari

Marta Chicui, Francisca Velcu, Floarea Miclescu, Voinea Gratiani Miclescu, Claudia Velcu si Narcisa Velcu au fost arestati pentru talharie si complicitate la spargere rezidentiala, insa au fost eliberati din arest dupa ce au depus cautiune.Cei sase au fost inscrisi ca romani in rapoartele lor de arestare . Procurorii nu au depus acuzatii oficiale, insa vor fi trimisi in judecata pe 7 iunie la curtea din Benton County.Detectivii cred ca au fost implicati si alti complici, dar cel mai probabil au parasit zona. Unii dintre suspecti au fost implicati si in alte spargeri ale templelor budiste din California, Arizona si Oklahoma, potrivit comunicatului politiei, citat de arkansasonline.com.Patru femei s-au dus la templul Rogers, pe 18 aprilie, si au cerut rugaciuni pentru un membru al familiei.Una dintre femei a cerut sa foloseasca toaleta. Celelalte au incercat sa distraga atentia celor din templu, dar nu au reusit. Cand le-au cerut sa plece, au devenit agitate. Doua zile mai tarziu, cinci femei si un barbat s-au intors si au fortat intrarea in templu, reusind sa patrunda in mai multe camere si sa fure bani, bijuterii si bunuri potrivit comunicatului politiei.Spargeri similare s-au intamplat in toata tara. Detectivii cred ca templele sunt vizate din cauza naturii pasive a ocupantilor si a practicii lor de a accepta donatii, de obicei in numerar.