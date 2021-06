Barack Obama da un avertisment dur intregii planete: Omenirea ar putea sa dispara in 100 de ani

Incalzirea globala reprezinta una dintre cele mai ingrijoratoare probleme cu care se confrunta omenirea. Acum, fostul lider de la Casa Alba spune ca trebuie sa luam masuri urgente, altfel va fi prea tarziu, potrivit Express Intrebat despre cum va judeca societatea omenirea, peste o suta de ani, Barack Obama a venit cu un raspuns surprinzator. "Ei bine, daca nu luam masuri impotriva schimbarilor climatice, atunci cineva care va fi prin preajma sa ne judece, ne va condamna destul de dur in aceasta privinta"."Pentru ca datele sunt aici. Stim asta. Un lucru pe care eu cred ca l-a facut poate pandemia, este acela ca trebuie sa incepem sa gandim la scara globala. De fapt, putem spune o cifra in dolari, la cat ar fi necesar pentru a trece la o economie curata. Este vorba de trilioane de dolari pe an, la nivel mondial", a adaugat fostul presedinte al SUA.Parerea lui Barack Obama, despre necesitatea luarii de masuri care sa opreasca schimbarile climatice, a fost confirmata la inceputul acestui an, cand 17 oameni de stiinta din Statele Unite Mexic si Australia au publicat o lucrare care afirma ca incalzirea globala va duce la migratii in masa din regiunile ecuatoriale, fie spre nord, fie spre sud.Distrugerea padurilor tropicale, mai ales a celei Amazoniene, va creste rata de incalzire a planetei noastre. "Umanitatea va cauza o pierdere rapida a biodiversitatii si a abilitatii Pamantului de a suporta o viata complexa", se spune in lucrarea denumita "Bomba populatiei" publicata in Frontiers in Conservation Science, in ianuarie 2021, avand printre autori si pe profesorul Paul Ehrlich de la Universitatea Stanford, scrie The Guardian