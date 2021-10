Biden a desecretizat numărul focoaselor nucleare deținute de SUA. Raportul arată că Rusia are mai multe, iar China urcă pe locul 3

Administrația Biden a publicat un raport oficial privind stocul de focoase nucleare deținut de Statele Unite, marcând pentru prima dată din 2018, când guvernul dezvăluie aceste informații.

SUA are 3.750 de dispozitive, plus alte 2.000 care așteaptă să fie demontate. Rusia conduce în topul mondial cu un total de 6.375, iar China are 320 în septembrie 2020.

Trebuie subliniat faptul că Washington-ul este pe primul loc în acest clasament mondial în privința focoaselor nucleare operaționale, cu 1.800 de bucăți față de 1.625 ale Moscovei (restul fiind în depozite sau în rezervă), potrivit Institutului de cercetare a păcii de la Stockholm (SIPRI).

Raportul Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară (NNSA) din SUA relevă faptul că numărul de 3.750 de focoase nucleare americane ”reprezintă o reducere cu aproximtiv 88% din stocul maxim (de 31.255) de la sfârșitul anului 1967 și o scădere cu 83% față de nivelul său (22.217), din 1989, când Zidul Berlinului a căzut, conform IBTimes.

Documentul NNSA mai arată faptul că Statele unite au demontat 11.683 de focoase nucleare între 1994 și 2020, existând încă 2.000 de dispozitive care așteaptă să fie retrase.

Ultima dată când aceste date au fost anunțate, a fost sub administrația Trump, în 2018, când stocul era de 3.822. Anul trecut, Pentagonul a estimat că stocul de focoase nucleare ale Chinei era în jur de 200, însă Beijing-ul își va dubla cantitatea în următorii 10 ani.

Dar datele publicate de SIPRI, China avea în total 320 de dispozitive în 2020, acestea fiind trecute la categoria ”depozitate sau în rezervă” și nu la ”operaționale”. În topul mondial, după Beijing, apar Franța cu 290, Marea Britanie- 215, Pakistan - 160, India – 150, Israel – 90 (deși nu a recunoscut niciodată că deține arme nucleare), Coreea de Nord – 30-40.

În prezent, administrația Biden încearcă să determine Rusia să își reducă stocul armelor nucleare, însă acest lucru, precum și controlul lor de către comisii internaționale nu va avea loc ”imediat”, consideră Steven Pifer, expert la Centrul Broakings Institution.

