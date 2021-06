Bilantul provizoriu al tagediei din Florida: 5 morti si 156 de raniti in prabusirea cladirii rezidentiale de langa Miami

"Echipele noastre de salvare au gasit un alt cadavru in daramaturi, iar cautarile au adus la lumina si resturi omenesti", a declarat, intr-o conferinta de presa, primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Dupa identificarea a trei dintre cadavrele gasite anterior, "acest lucru inseamna ca numarul celor disparuti scade la 156 si ca numarul deceselor confirmate este de cinci", a adaugat ea.Cautarile au fost complicate sambata de un incendiu izbucnit la locul in care cladirea cu 12 etaje, numita Champlain Towers, s-a prabusit in primele ore ale zilei de joi. Fumul s-a raspandit prin daramaturi, ceea ce face unele zone de cercetare inaccesibile, potrivit primarului.Pompierii au cerut locuitorilor sa ramana acasa, cu ferestrele si usile inchise, pentru a se proteja de fum."Ramanem plini de speranta. Cautam persoane in viata printre daramaturi, este prioritatea noastra si echipele noastre nu s-au oprit", a adaugat Daniella Levine Cava.Aceasta catastrofa, care a avut loc la Surfside, in sud-estul Statelor Unite, ramane deocamdata inexplicabila.Unul dintre cadavrele gasite in daramaturi a fost identificat ca Stacie Fang, mama unui baiat de 15 ani salvat din daramaturi joi dimineata. Dusa la spital, ea nu a supravietuit, potrivit jurnalului Miami Herald.Printre disparuti, noua argentinieni, trei uruguayeni si sase paraguayeni, inclusiv sora Primei Doamne a Paraguayului si cel putin patru canadieni, potrivit autoritatilor.Pentru a veni in ajutorul autoritatilor locale, Israelul a anuntat sambata ca trimite echipe de experti si salvatori."Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a ajuta la salvarea de vieti, pentru a sprijini comunitatea evreiasca si pe aliatii nostri americani", a declarat ministrul israelian al apararii, Benny Gantz.Orasul Surfside gazduieste o numeroasa comunitate evreiasca, iar rabinii s-au fost mobilizat pentru a oferi sprijin locuitorilor evrei evacuati si familiilor acestora.Necesitatea explicatiilor cu privire la cauzele acestui dezastru, care a distrus aproximativ 55 de apartamente, devine de fapt din ce in ce mai urgenta.Un raport privind starea cladirii a observat inca din 2018 "daune structurale majore", precum si "fisuri" in subsolul cladirii, conform documentelor publicate vineri seara de orasul Surfside."Impermeabilizarea sub marginile piscinei si calea de acces pentru vehicule (...) si-a depasit durata de viata si deci trebuie scoasa complet si inlocuita", scria in document expertul Frank Morabito.Acesta mai constata "fisuri in grade diferite la coloanele de beton, grinzi si pereti", dar nu releva un eventual risc de prabusire.Primarul comitatului Miami-Dade a asigurat sambata ca orasul nu era la curent cu acest studiu, dar ca in urmatoarele 30 de zile va fi efectuat un audit al cladirii si al tuturor imobilelor construite in urma cu mai bine de 40 de ani.Un alt studiu, din 2020, arata ca imobilul, construit in 1981, suferise o tasare de circa 2 milimetri pe an intre 1993 si 1999.La imobilul respectiv erau in curs lucrari de reparatii, mai ales la acoperis, au indicat mai multi responsabili, apreciind insa ca este putin probabil ca acestea sa fi fost cauza prabusirii.Ancheta pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei de la Surfside va dura probabil mai multe luni, au prevenit expertii.