Ce contin sendvisurile cu ton de la Subway. Analize de laborator nu au identificat nici urma de peste

Un reporter a cumparat sendisuri cu ton de la trei magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat in testare pestelui. Cercetatorii nu au reusit sa identifice vreo specie."Exista doua concluzii - este atat de procesat incat, oricat am putea scoate, nu reusim sa facem o identificare, sau nimic de acolo nu e ton", a declarat pentru NYTimes un purtator de cuvant al laboratorului.In luna februarie, cand Inside Edition a facut un test similar bazat pe mostre din New York, un laborator din Florida, Applied Food Technologies, a confirmat prezenta tonului in sandvisuri.In luna ianuarie, doi clienti din California au deschis un proces sustinand ca produsele "sunt facute din orice, dar nu din ton".Reclamantii au sustinut ca acestea contin "un amestec de diverse fierturi", ingrediente "amestecate impreuna, pentru a imita aspectul de ton".Subway, care are peste 22.000 de magazine in SUA , s-a confruntat cu mai multe procese, inclusiv unul colectiv in care a fost sustinut ca sandvisurile de 30 de centimetri aveau, de fapt, dimensiunea de 27 de centimetri.Legat de recentul proces, pe care l-a numit "nefondat", compania isi apara vehement continutul sendvisului de ton. Anul acesta si-a promovat sendvisul de 30 de centimetri ca avand "100% ton salbatic".La inceputul acestei luni, clientii californiei care au dat in judecata Subway si-au retras unele dintre cele mai grave acuzatii. Dar au continuat sa sustina ca etichetarea si marketingul pentru produsele pe baza de ton ale companiei sunt "false si inselatoare".Experti in astfel de produse au spus ca Subway ar putea sa nu fie de vina pentru faptul ca tonul nu este ton."Nu cred ca ar eticheta gresit intentionat. Ei cumpara o cutie de ton pe care scrie << ton >> . Daca exista vreo frauda in acest caz, a avut loc la fabrica de conserve", a declarat Dave Rudie, presedinte al Catalina Offshore Products, pentru NYTimes.