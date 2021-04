Statele Unite au conceput cei mai avansati ochelari militari din lume: Vad inamicii noaptea, ca in jocurile pe calculator VIDEO

Imaginile cu militarii dotati cu ultimul model imbunatatit ENVG-B, postate pe reteaua de socializare Twitter , a fost dezvoltat de firma L3Harris Technologies, un inovator in domeniul aerospatial si de aparare, potrivit Daily Mail Brigada de militari americani Lancer a impartasit instantanee cu noii ochelari nocturni, in care apar figurile stralucitoare ale soldatilor inamici, in plina noapte, asemanator ca in jocul video "Halo".Sistemul include un nou ecran cu inalta rezolutie si o retea personalizata fara fir pentru soldati, distingerea rapida a tintelor si algoritmi de realitate augmentata , compabili cu sistemul Nett Warrior.Folosind ochelarii ENVG-B, soldatii isi pot tine ochii asupra tintelor, fara a privi in jos pentru a citi harti sau pentru a verifica statiile de radio, deoarece toate informatiile sunt afisate pe ecran."ENVG-B este cel mai avansat sistem al ochelarilor cu vedere nocturna, dezvoltat vreodata in lume si lansat pentru armata Statelor Unite . Am livrat peste 4.500 de astfel de sisteme pentru lupta, care corespund nevoilor operatiunilor urgente ale trupelor noastre", a declarat Lynn Bollengier, presedintele firmei Integrated Visiobn Solutions L3Harris.