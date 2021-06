China il avertizeaza pe Joe Biden, legat de ancheta CIA privind laboratorul de la Wuhan: America se va confrunta cu "Waterloo"

Saptamana trecuta, Biden a dat un termen de 90 de zile Serviciilor Secrete din SUA, pentru a raporta toate dovezile legate de ipoteza "scurgerilor dintr-un laborator" din China a virusului, care a declansat pandemia globala, potrivit Daily Mail China a acuzat Statele Unite de "aroganta", in ziarul Global Times, presupunand ca americanii "stiu mai multe decat oamenii de stiinta". Beijingul a afirmat faptul ca Administratia de la Washington adopta o "pozitie periculoasa", cand solicita o astfel de ancheta.Publicatia chineza aseamana investigatiile Serviciilor Secrete din SUA despre originile pandemiei, cu eforturile Casei Albe de a gasi armele de distrugere in masa din Irak Atunci, in 2013, Colin Powel, Secretarul de Stat, de atunci, a declarat la Organizatia Natiunilor Unite ca regimul lui Saddam Hussein a dezvoltat astfel de arme, sustinand ca ca tara din Orientul Mijlociu reprezinta o amenintare iminenta, in incercarea de a justifica invadarea ei.Dupa luni de minimalizare a posibilitatii ca virusul SARV-CoV-2 sa fi scapat dintr-un laborator chinez, Administratia Biden se alatura presiunii mondiale asupra Chinei, pentru a fi mai deschisa in depistarea focarului initial al bolii.Beijing-ul sustine ca virusul s-a transmis, pur si simplu, in mod natural de la animale la oameni, probabil in piata din Wuhan.