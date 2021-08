Comoara colosală a unui evreu care a fugit de Hitler: 11 milioane de piese, la 67 de metri sub pământ VIDEO

Colecția Bettmann a devenit celebră în Statele Unite , adunând milioane de poze, deși germanul născut la Leipzig, plecase la drum cu doar 15.000 de exemplare. Ulterior, afacerea a fost vândută firmei Corbis, o companie fondată de Bill Gates , potrivit Atlas Obscura Bettmann venise din Europa cu multe role de film, negative și fotografii unice, care au stârnit un uriaș interes în America. El călătorise mult pe bătrânul continent, fiind istoric și realizând poze cu aparatul său Leica în numeroase biblioteci și muzee.În Statele Unite, germanul a cunoscut faima, vânzând fotografii celor mai importante ziare și reviste, precum Life, Look și Time. ”Afacerea sa a crescut de-a lungul anilor, el devenind celebru sub numele de ”The Picture Man”, povestește Bob Ahern, directorul arhivei Getty.Dacă până în anul 2001, Colecția Bettmann fusese depozitată la New York, în 2001 noul proprietar, Corbis, o mută într-o fostă mină de calcar, lângă Pittsburgh, la 67 de metri sub pământ, unde existau condiții ideale pentru conservarea fotografiilor.Acolo, există o colecție impresionantă de 11 milioane de imagini, care valorează o sumă uriașă, o mică parte din imperiul Getty, care conține 100 de milioane de poze. Colecția subterană este una secretă, fiind păstrată în încăperi cu o temperatură perfectă de conservare și fiind protejată de gardieni înarmați. Ea este întreținută zi de zi, păstrând moștenirea lui Bettmann, care a murit în anul 1998.Getty Images și-a păstrat Arhiva Bettmann, atunci când firma Corbis a fost vândută în 2016 companiei Visual China Group.