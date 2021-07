Criminalul în serie Rodney Alcala a murit la 77 de ani din cauze naturale. Era condamnat pentru uciderea a 5 femei

Alcala, care era cunoscut sub numele de „Dating Game Killer” după ce a participat la o emisiune TV din SUA , a fost condamnat în 2010.Pe lângă uciderile din California, el a pledat vinovat și pentru asasinarea altor două femei din New York.Alcala a primit pentru prima dată pedeapsa cu moartea în statul Orange în 1980 pentru răpirea și asasinarea lui Robin Samsoe, în vârstă de 12 ani.Cu toate acestea, sentința sa a fost anulată de Curtea Supremă din California și i s-a facut un nou proces.Ulterior a primit aceeași pedeapsă în cel de-al doilea proces, dar aceasta a fost din nou anulată în 2003.În anii care au urmat, anchetatorii au descoperit dovezi criminalistice care leagă Alcala de celelalte crime din California.La procesul din 2010, el a fost găsit vinovat de uciderea lui Samsoe, precum și a altor patru femei cu vârste cuprinse între 18 și 32 de ani în anii 1977 - 1979.În septembrie 1978, Alcala a participat la The Dating Game, o emisiune TV americană în care o femeie singură a chestionat trei bărbați singuri, pentru a selecta unul pe baza răspunsurilor lor.Alcala a fost selectat la sfârșitul spectacolului, dar femeia a spus mai târziu că a decis să nu se întâlnească cu el după o conversație cu în culise, descriindu-l ca fiind „înfiorător”.În 2012, Alcala a fost extrădat la New York după ce a fost acuzat de două crime suplimentare din 1971 și 1977. El a pledat vinovat și a fost condamnat la New York la 25 de ani de viață.Oficialii închisorii de stat din California au declarat sâmbătă că Alcala este suspectat de a fi implicat într-o serie de crime suplimentare.Nu s-au dat alte detalii despre moartea sa.În prezent, în California există aproximativ 700 de deținuți, însă guvernatorul Gavin Newsom a dispus un moratoriu asupra execuțiilor, relateaza BBC.