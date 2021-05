Sfarsitul pandemiei readuce pofta de sex a americanilor. Cum s-au vandut prezervativele in timpul carantinei

Vanzarile de prezervative in Statele Unite au crescut cu 23,4%, pana la 37 de milioane de dolari, in luna aprilie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut , potrivit ultimelor cifre furnizate de IRI, o firma de cercetare de piata specializata pe piata de medicamente, asta dupa o scadere de 4,4% in tot anul 2020.Reckitt Benckiser (RBGLY), producatorul prezervativelor Durex, a declarat miercuri, 28 aprilie, ca Durex a inregistrat o crestere procentuala a vanzarilor de doua cifre in ultimul trimestru, in comparatie cu aceeasi perioada din 2020.Cercetatorii au atribuit activitatea sexuala scazuta in randul tinerilor americani unor diversi factori, inclusiv intarzierea maturitatii, dezvoltarea tehnologiei si a retelelor sociale, relateaza CNN Cercetatorii au descoperit ca barbatii care erau someri, care aveau un loc de munca cu part-time sau venituri mai mici erau mai inactivi din punct de vedere sexual, observand ca procentul barbatilor inactivi sexuali cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani a crescut de la 18,9% intre 2000 si 2002 la 30,9% intre 2016 si 2018.