Plângere pentru hărțuire sexuală împotriva guvernatorului statului New York, Andrew Cuomo

"O plângere a fost depusă ieri (joi - n.r.)", a confirmat vineri pentru AFP o purtătoare de cuvânt a şerifului din comitatul Albany, capitala statului, fără a furniza mai multe detalii.Potrivit mai multor media americane, plângerea a fost depusă de o femeie, desemnată cu apelativul "executive assistant #1" în raport, în fapt o asistentă a echipei sale care a acuzat mai multe gesturi inadecvate şi indecente de la sfârşitul lui 2019 din partea guvernatorului. Acesta a respins acuzaţiile.Această plângere deschide calea către o posibilă urmărire judiciară pentru guvernator, căruia mai mulţi aliaţi democraţi, până la preşedintele Joe Biden , i-au cerut să demisioneze, şi care face de asemenea obiectul unei proceduri în parlamentul statului New York care poate duce la destituirea sa.Guvernator al statului New York din 2011, reales în 2014 şi 2018, Andrew Cuomo, de 63 de ani, a devenit o vedetă naţională în momentul de vârf al pandemiei de coronavirus din primăvara lui 2020, datorită apariţiilor sale televizate cotidiene, percepute ca raţionale şi liniştitoare în plină criză.Potrivit raportului difuzat marţi, asistenta care a depus plângere a deplâns "gesturi apropiate şi intime" din partea guvernatorului, pe care îl acuză şi că i-a "atins fesele" de mai multe ori, în timpul unor îmbrăţişări sau a unui selfie, şi de faptul că în noiembrie 2020 "i-a băgat sub cămaşă şi i-a atins un sân"."Nu am atins niciodată pe cineva într-un mod inadecvat şi nu am făcut avansuri sexuale inadecvate", a dat asigurări Andrew Cuomo, într-o declaraţie filmată în biroul său.Raportul emană dintr-o anchetă efectuată de biroul procurorului din New York, Letitia James. Chiar dacă această procedură nu a dus la o inculpare a lui Andrew Cuomo, mai mulţi procurori din statul New York au dat asigurări de atunci că au deschis anchete.