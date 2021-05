Descoperire colosala facuta in locul producerii primei explozii nucleare: o adevarata comoara care incalca legile fizicii FOTO VIDEO

Aceasta comoara ascunsa a fost gasita acum, iar materialul a fost denumit de catre cercetatori "cvasicristal", care incalca toate legile fizicii referitoare la cristalele clasice, potrivit Daily Mail Materialul de culoare rosiatica a fost descoperit intr-un mineral faurit de caldura si presiunea extreme produse la detonarea bombei atomice, care a transformat nisipul in sticla si a inclus si urme ale turnului topit si al firelor de transmisii.Acest tip de "cvasicristal" a mai fost observat doar in meteoritul Khatyrka, care dateaza de cel putin cateva sute de milioane de ani, ceea ce insemana ca materialul dezgropat la New Mexico, Statele Unite , reprezinta cel mai vechi de acest tip, realizat de oameni.Cercetatorii considera ca noul material gasit ii va ajuta sa inteleaga mai bine exploziile nucleare si sa limiteze proliferarea unor astfel de arme de distrugere in masa."Acest cvasicristal este magnific prin complexitatea sa, dar nimeni nu ne poate spune, de ce s-a format in acest fel.Dar, intr-o zi, un om de stiinta sau inginer isi va da seama despre procesul care a avut loc si vom avea o explicatie termodinamica, despre crearea sa", a declarat Terry Wallace, director al Laboratorului de la Los Alamos, din Statele Unite.