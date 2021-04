Un aliment contine urme radioactive provocate de bombele nucleare testate in anii '50 -'60. Ce efecte poate avea asupra sanatatii consumatorilor

Din 1951 si pana in 1980, echivalentul a 440 de megatone de material exploziv nuclear a fost aruncat deasupra pamantului, majoritatea fiind lansata de Uniunea Sovietica si SUA.Totusi, nu exista niciun risc pentru sanatatea umana, dar mierea poate ajuta la localizarea "punctelor fierbinti" de contaminare a solului. O mare parte din particulele radioactive gasite sunt create de reactia nucleara a uraniului si plutoniului, care alimenteaza armele atomice, potrivit Yahoo News Pentru a face miere, albinele concentreaza nectarul din flori, intr-un lichid de cinci ori mai bogat. Intr-un studiu publicat in revista Nature Communication, Jim Kaste de la College of William & Mary din Williamsburg, Virginia si colegii sai au cartografiat nivelurile de radioactivitate din miere, din estul Statelor Unite.Din cele 122 de probe testate, 68 dintre acestea au continut urme de Cesiu radioactiv, a anuntat Science Alert. Expertii au descoperit ca mierea avea in medie 0,03 becquereli (unitatea de masura a radioactivitatii - n.a.) pe kilogram, la mai mult de sase decenii de la cea mai mare parte a testelor nucleare.Acest aspect i-a surprins pe oamenii de stiinta, deoarece timpul de injumatatire al Cesiului-137 este de 30 de ani, ceea ce inseamna ca, dupa atata timp, cea mai mare parte a radioactivitaii ar fi trebuie sa se disipeze. Din 1951 si pana in 1980 au fost testate bombe nucleare de catre Uniunea Sovietica, Statele Unite, China, Franta si Marea Britanie , in special. Au fost detonate peste 500 de dispozitive atomice, in 13 locuri . 75% din forta exploziva a acestora s-a experimentat inainte de 1963, in doua zone: Insulele Marshall din Oceanul Pacific si Novaya Zemlys din Rusia