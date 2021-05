Dezvaluirile unei ziariste americane despre fiica si nora lui Trump. Lunga serie a relatiilor "neadecvate" cu agentii secreti

Ziarista americana de la Washington Post este castigatoarea premiului Pulitzer in 2015, pentru anchetele sale privind esecurile Serviciului Secret din SUA. De asemenea, ea a facut parte din echipa publicatiei, care a primit acelasi trofeu, in cazul scurgerilor legate de Edward Snowden, celebrul consultant NSA, potrivit The Guardian Volumul lui Carol Leoning se intituleaza: "Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service" (Niciun esec: Cresterea si decaderea Serviciului Secret - n.a.). In ea, autoarea sustine ca agentii Serviciului Secret au raportat ca Vanessa Trump, sotia fiului cel mare al fostului presedinte Donald Trump, "a inceput sa se intalneasca cu unul dintre agentii, care fusese desemnat sa proteze familia sa".Vanessa a introdus o actiune de divort in martie 2018, iar agentul respectiv nu a fost sanctionat in niciun fel de catre Agentie.La randul sau, Tiffany Trump, fiica lui Donald cu fosta sa sotie, Marla Maples, a incetat relatile cu fostul sau iubit si a inceput sa-si petreaca timpul cu unul dintre agentii Serviciului Secret din Statele Unite Sefii agentiei au devenit ingrijorati de "apropierea lui Tiffany de agentul inalt, de culoare si aratos".Trebuie specificat faptul ca agentii nu au voie sa aiba relatii apropiate cu persoanele pe care le protejeaza, deoarece acest fapt poate crea "brese" in sistemul de protectie.