Director al Serviciului secret militar american: Armata Rusiei reprezinta "o amenintare" pentru Statele Unite

Generalul-locotenent Scott Berrier a tinut sa precizeze ca armata Moscovei este folosita pentru a mentine influenta tarii asupra statelor "din zona de influenta, pentru a concura cu Statele Unite la nivel global si de a constrange adversarii care contesta interesele nationale vitale ale Rusiei", potrivit CNN Moscova continua sa investeasca in fortele sale strategice nucleare, in noi capacitati de imbunatarire a factorului de descurajare si care pun in pericol Statele Unite", a detaliat directorul Agentiei de Informatii pentru Aparare (Defense Intelligence Agency - DIA).Comentariile sale vin in contextul tensiunilor dintre Rusia si SUA, care raman incordate, mai ales, dupa ce Moscova si-a aratat recent forta militara in apropierea granitei cu Ucraina , cand a acumulat 100.000 de militari.In alta ordine de idei, Administratia lui Joe Biden a anuntat noi sanctiuni la adresa Rusiei , la inceputul acestei luni datorita interventiei acesteia in alegerile prezidentiale din Statele Unite, din 2016 si a atacurilor cibernetice SolarWinds, precum si a ocupatiei Crimeei.In acelasi timp, Casa Alba analizeaza detaliile unui summit european la nivel inalt, intre Biden si presedintele rus, Vladimir Putin , care ar putea avea loc in vara.