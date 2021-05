Donald Trump ramane blocat pe Facebook si Instagram. Decizia a fost luata de consiliul de supraveghere al Facebook

Consiliul de supraveghere Facebook a anutat astazi, 5 mai, intr-o postare pe Twitter , ca "a confirmat decizia Facebook din 7 ianuarie de a-l suspenda pe presedintele Trump de pe Facebook si Instagram. Postarile lui Trump in timpul revoltei de la Capitol au incalcat grav regulile Facebook si au incurajat si legitimat violenta."Initial, Trump a cerut Facebook sa revizuiasca decizia si sa "justifice un raspuns proportional" care se aplica tuturor, inclusiv utilizatorilor obisnuiti.Consiliul de supraveghere a declarat ca prima decizie de suspendare a fost "fara standarde" si ca raspunsul corect ar trebui sa fie "in concordanta cu regulile aplicate altor utilizatori ai platformei sale".Intre timp, Trump a fost blocat si pe Twitter, insa a lansat marti, 4 mai, un nou site web pentru a-i tine aproape pe sustinatori sai.Adesea denumita "Curtea Suprema a Facebook", a fost creata pentru a se pronunta asupra deciziilor de moderare dificile sau controversate luate de Facebook.A fost infiintata de seful Facebook, Mark Zuckerberg, dar functioneaza ca o entitate independenta, desi salariile si alte costuri sunt acoperite de Facebook. Este alcatuit din jurnalisti, activisti pentru drepturile omului, avocati si cadre universitare, relateaza BBC In urma revoltelor de la Capitol din 6 ianuarie, Facebook a anuntat ca il interzice pe Trump pentru incalcarea regulilor sale de "glorificare a violentei".Sute de sustinatori ai sai au intrat in complex in timp ce Congresul SUA a incercat sa certifice victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale de anul trecut.Reteaua sociala impusese initial o interdictie de 24 de ore dupa atac, care a fost apoi prelungita "la nesfarsit".Zuckerberg a anuntat ca riscurile de a-i permite domnului Trump sa posteze sunt "pur si simplu prea mari".