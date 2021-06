Guvernatorul Texasului intentioneaza sa reia constructia unui zid la frontiera mexicana, denuntand "imigratia ilegala scapata de sub control"

Denuntand imigratia ilegala "scapata de sub control" si anuntand o serie de masuri de intarire a mijloacelor politiei pentru arestarea migrantilor, guvernatorul republican a declarat ca doreste reluarea lucrarilor lansate sub presedintia lui Donald Trump si oprite de Joe Biden in prima zi a mandatului sau.Greg Abbott nu a oferit insa mai multe detalii privind planurile sale pentru construirea acestui zid si raman indoieli cu privire la fezabilitatea unui astfel de proiect pentru Texas, intrucat o parte a terenurilor de la frontiera apartin guvernului federal sau unor particulari.Constructia unui zid "anti-migranti" la frontiera dintre Mexic si Statele Unite a fost una din principalele promisiuni de campanie ale lui Donald Trump pentru alegerile prezidentiale din 2016.Bariera, de-a lungul celor aproximativ 3.200 de kilometri de frontiera cu Mexicul, urma, in opinia lui, sa protejeze tara de imigranti ilegali, infractori si traficanti de droguri."Promisiune facuta, promisiune respectata", a dat asigurari Casa Alba in ianuarie, in cursul vizitei lui Donald Trump in Texas pentru a marca finalizarea a peste 700 de kilometri din acest zid.De fapt, o treime din frontiera avea deja un zid sau o bariera inainte de instalarea lui la putere, iar lucrarile din timpul mandatului sau au constat in principal in imbunatatiri sau intariri ale structurilor existente.Arestarile de migranti la frontiera Statelor Unite cu Mexicul au atins in martie cel mai inalt nivel din ultimii 15 ani, potrivit unor statistici publicate in aprilie care au marit presiunea asupra lui Joe Biden, acuzat de opozitie ca minimizeaza criza.Republicanii il acuza pe presedinte ca a oferit o "gura de aer proaspat" relaxand politicile migratorii ale predecesorului sau Donald Trump si ca au ignora problema astfel creata.