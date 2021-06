Intalnirea Biden - Putin, miza uriasa de la Geneva: Care sunt obiectivele SUA si ale Rusiei ANALIZA

Primul contact direct dintre Joe Biden si Vladimir Putin , de cand presedintele SUA a prelua mandatul, are multe mize pe agenda convorbirilor. Casa Alba are ca scop "restabilirea predictibiliatii si stabiliatii relatiei dintre Statele Unite si Rusia", in timp ce Kremlinul isi doreste "sa discute despre starea actuala a relatiilor bilaterale, dar si probleme de stabilitate strategica", potrivit unei analize publicate de Lowy Institute Recent, Administratia Biden a impus sanctiuni suplimentare Rusiei, in urma atacurilor cibernetice si a interferentelor din alegerile americane din 2016 savarsite de SolarWinds, o grupare cu origini in Rusia.De asemenea, America a expulzat zece diplomati rusi de la Washington , in luna aprilie, inclusiv reprezentanti ai serviciilor secrete ale Moscovei. In plus, Casa Alba a sanctionat si sase companii din Rusia acuzate de activitati cibernetice ilegale, precum si 32 de persoane si entitati implicate de tentative de ingerinte electorale.Biden va "pune pe masa" destule probleme referitoare la comportamentul Rusiei, din ultima vreme, pe plan intern, dar si internatiuonal. Printre subiecte vor fi recenta acumulare si demonstratie de forta a trupelor Kremlinului din apropierea granitei cu Ucraina , dar si tratamentul, care incalca drepturile omului, inuman asupra opozantului Alexei Navalnii.De asemena, SUA vor dori sa stie daca Rusia a fost implicata in recenta deturnare de catre Belarus a avionului Ryanair, urmata de retinerea activistului Protasevich de catre autoritatile din aceasta tara.Fara indoiala, Biden va cere lui Putin o implicare in stoparea gruparilor de hackeri din Rusia, care lovesc Statele Unite, iar cel mai recent exemplu este cel al celor de la Dark Side, care a intrerupt conducta de carburanti Colonial, pe o distanta de 8.850 de kilometri, in urma unui atac cibernetic de mare amploare.De cealalta parte, Moscova va descrie probabil, in viitor, intalnirea de la Geneva, ca pe "un castig", chiar inainte sa se intample. Fara indoiala, summit-ul se potriveste cu dorinta lui Putin, ca tara sa fie tratata la nivel international, precum o mare putere mondiala, iar presedintele Rusiei, sa fie vazut ca un jucator indispensabil din politica globala, scrie Counter Punch Putin va pune din nou problema ingrijorarii Rusiei, privind o eventuala extindere a Aliantei NATO , in estul Europei, in tari precum Ucraina si Georgia sau amplasarea scuturilor anti-racheta din Romania si Polonia Un alt subiect, pe care Putin este gata sa-l discute il reprezinta aplicarea drepturilor omului in Rusia. Insa, el a afirmat ca, in acelasi timp, el va ridica si problema "persecutiei" din spatele revoltei de la Capitoliu, din Washington, din ianuarie 2021, cand au murit 4 persoane si au fost zeci de arestati, conform AFP, citata de The News Liderul de la Kremlin va avea pregatit si un alt subiect sensibil pentru Casa Alba si anume inchisoarea de la Guantanamo , baza navala a Statelor Unite, pe care Washingtonul "a promis sa o inchida".Expertii internationali nu se asteapta la rezultate istorice, precum au fost cele de la intalnirea Reagan-Gorbaciov, cand s-a redus semnificativ arsenalul armelor nucleare. Insa, se spera intr-un dialog, care sa dea semnalul unei stabilitati internationale, iar obiectivele vor fi mai restranse, in principal "normalizarea" relatiilor dintre SUA si Rusia si plasarea acestora pe o baza solida si previzibila.In legatura cu locul in care va avea loc summit-ul Biden-Putin, presa din Elvetia anunta ca cel putin trei hoteluri de cinci stele din Geneva, au fost complet rezervate pentru zilele de 15 si 16 iunie 2021.Cel mai probabil, intalnirea anului 2021, se va desfasura la hotelul InterContinental, care este situat in apropierea palatului Natiunilor, cartierul general din Europa al Natiunilor Unite si care a fost gazda si a summit-ului din 1985 dintre Reagan si Gorbaciov.