A inceput prima vizita in strainatate a presedintelui american Joe Biden. Air Force One a aterizat in Marea Britanie

In hangarul de la baza de la Suffolk, Biden a fost asteptat de de personal al Fortelor Aeriene ale SUA si familiile lor""In fiecare moment al drumului vom clarifica faptul ca Statele Unite s-au intors si democratiile lumii stau impreuna pentru a aborda cele mai dificile provocari si problemele care conteaza cel mai mult pentru viitorul nostru. Regatul Unit si SUA, ca membri fondatori ai NATO , au facut parte din cea mai puternica alianta militara si politica din istoria lumii", a spus Biden."Acum trebuie sa ne modernizam alianta, investind in infrastructura noastra critica, in capabilitatile noastre cibernetice si sa ne mentinem in siguranta impotriva oricarei amenintari cu care ne-am confruntat in ultimul deceniu si a noilor provocari pe care urmeaza sa le confruntam", a adaugat el. prima intalnire tete-a-tete cu premierul britanic Boris Johnson este prevazuta joi.Joe Biden o viziteaza duminica pe regina Elizabeth a II-a, la Castelul Windsor.