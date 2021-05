Joe Biden face prima mutare legata de agresiunea Rusiei fata de Ucraina: Secretarul de Stat intra in actiune

Inaltul oficial al SUA a plecat duminica in Europa, pentru a participa initial la summit-ul G7, care se va desfasura incepand de marti la Londra si unde vor fi prezente si celelalte tari membre, Marea Britanie, Canada , Franta, Germania, Italia si Japonia , potrivit VOA News La intalnirea Grupului G7 vor lua parte, pentru prima data in ultimii doi ani, ministri de Externe ai statelor membre, iar printre temele abordate vor fi strategia privind combaterea pandemiei mondiale de COVID-19, precum si tensiunile in crestere ale Occidentului cu Rusia si China Reuniunea de la Londra va pregati summit-ul G7, care se va desfasura in luna iunie, la Cornwall, Marea Britanie si care va marca vizita inaugurala a presedintelui SUA, Joe Biden, in Europa In fata propagandei rusesti legata de Ucraina si alte zone din lume, ministrul de Externe britanic, Dominic Raab a declarat ca doreste ca G7 "sa vina cu un mecanism rapid de respingere" impotriva dezinformarilor provenite de la Moscova.Blinken se va intalni la Londra cu prim-ministrul Boris Johnson si cu Dominic Raab. Ulterior, spre sfarsitul saptamanii, Secretarul de Stat al Statelor Unite va avea convorbiri la Kiev, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si cu alti oficiali din aceasta tara.Vizita sa este programata pentru a arata suportul administratiei de la Washington a lui Joe Biden, pentru Ucraina, impotriva amenintarilor Rusiei, din ultima vreme. Reamintim, ca recent Moscova si-a masat peste 100.000 de soldati la granita cu Ucraina, crescand tensiunile dintre cele doua tari Ned Price, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat din SUA, a afirmat ca Blinken "va reafirma sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei si integritatea sa teritoriala, fata de agresiunea continua a Rusiei".