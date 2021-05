La un an de la moartea lui George Floyd, familia sa cere reforme in politia americana si legislatie pentru persoanele de culoare

"Daca puteti face o lege federala pentru a proteja o pasare, vulturul cu cap alb, puteti face o lege federala pentru a proteja oamenii de culoare", a spus unul dintre fratii sai, Philonise Floyd, referindu-se la acvila mascota a Statelor Unite.Intalnirea cu Joe Biden si vicepresedinta Kamala Harris, departe de camerele de filmat , a fost "foarte constructiva", a adaugat alt frate, Terrence Floyd, chiar daca legea dorita de presedinte si votata deja de camera inferioara ramane blocata in Senat.Pentru a incheia aceasta vizita istorica, familia a ridicat pumnul si a scandat numele lui George Floyd, devenit simbolul victimelor violentei politienesti din Statele Unite dupa moartea sa, la 25 mai 2020, la Minneapolis, in cursul arestarii sale de catre patru politisti.Agonia sa, filmata in direct, a provocat o mobilizare fara precedent; rugamintea sa ("Nu pot respira") s-a transformat intr-un slogan impotriva abuzurilor politiei.In momentul in care a parasit Casa Alba pentru o scurta vizita in fieful sau din Wilmington (statul Delaware), Joe Biden s-a declarat "optimist" privind posibilitatea de a se ajunge in curand la un acord in Senat cu privire la un proiect de lege.Anterior, presedintele american a laudat "curajul extraordinar" al familiei lui George Floyd, care au devenit purtatori de cuvant in lupta impotriva abuzurilor politiei si aparatori ai unei mari legi purtandu-i numele, care urmeaza sa aduca schimbari profunde in politie.Reluand cuvintele fiicei lui George Floyd, Gianna, care repeta ca tatal ei "a schimbat lumea", Joe Biden a afirmat: "A facut asta".Mai devreme, familia Floyd s-a intalnit la Capitoliu cu presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi.Rudele lui George Floyd s-au intalnit apoi cu doi senatori, democratul Cory Booker si republicanul Tim Scott, care incearca sa obtina un consens asupra unui text acceptabil pentru ambele tabere.