Fostul vicepresedinte al SUA, Mike Pence, operat cu succes pentru implantarea unui stimulator cardiac

In 2016, dupa ce a fost nominalizat la vicepresedintie de catre Partidul Republican pentru a-l insoti pe Donald Trump in cursa pentru Casa Alba , guvernatorul de atunci a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu o problema cardiaca, totusi fara simptome."In ultimele doua saptamani", ex-vicepresedintele Pence "a prezentat simptome asociate unui ritm cardiac lent si, dupa ce si-a consultat medicii, a fost operat miercuri pentru a i se implanta un stimulator cardiac", au indicat acestea intr-un comunicat."Aceasta operatie de rutina a fost reusita si trebuie sa se restabileasca si sa-si reia activitatile normale in zilele urmatoare", potrivit documentului. Mike Pence a ramas oarecum departe de atentia mass-media de cand el si Donald Trump au pierdut alegerile din noiembrie in fata democratilor Joe Biden si Kamala Harris.El intentioneaza sa publice primul volum al memoriilor sale in 2023, potrivit editurii Simon & Schuster.Mike Pence va reveni asupra vietii sale, activitatii si "experientei sale de crestin", precum si asupra "numeroaselor momente cruciale ale administratiei Trump", a promis editorul.