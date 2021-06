Patru persoane ucise prin impuscare in urma unei altercatii dintr-un cartier al orasului Chicago

Ofiteri de politie au fost chemati la un bloc de locuinte de pe strada South Morgan la ora 05:40 dimineata in legatura cu un schimb de focuri in urma caruia mai multe persoane au fost impuscate, potrivit unui purtator de cuvant al politiei.La locul incidentului au fost ucise patru persoane, iar patru raniti au fost dusi la spitale, doi fiind in stare critica, conform politiei, care a precizat ca, potrivit informatiilor preliminare, in randul victimelor nu se numara minori.Un barbat, a carui varsta nu se cunoaste , a fost impuscat in ceafa si a fost dus la Centrul Medical Advocate Christ din Oak Lawn, iar starea sa nu se cunoaste pentru moment. Un alt barbat, in varsta de 25 de ani, impuscat tot in zona cefei, a fost transportat la acelasi spital.O femeie impuscata se afla in stare critica la Centrul Medical Universitar din Chicago. Un barbat, in varsta de 23 de ani, a ajuns la spitalul St. Bernard, impuscat in zona spatelui si a fost transferat in stare critica la Centrul Medical Universitar din Chicago, anunta ProTV