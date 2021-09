Alertă la Washington. Patru nave de război ale Chinei au navigat în zona economică exclusivă a Statelor Unite ale Americii

Patru nave de război chineze au navigat în zona economică exclusivă a SUA, incidentul fiind confirmat de Garda de Coastă americană.

Garda de Coastă americană e cea care a dat publicității și imagini după ce a anunțat că patru nave chineze au navigat în zona economică exclusivă a Statelor Unite.

Incidentul a avut loc în apropierea insulelor Aleutine din Alaska, scrie publicația DefenseRomânia.ro.

USCGC Bertholf, navă a Gărzii de Coastă a SUA, a identificat navele chineze care navigau în apropierea insulelor americane.

JUST IN: US Coast Guard Cutter USCGC Bertholf (WMSL-750) closely monitors vessels from Chinese PLA Navy operating as part of a four-ship task force in international waters inside US Exclusive Economic Zone off Aleutian Island coast on Aug. 29.

📸 @DVIDSHub pic.twitter.com/k7GonU6wQz