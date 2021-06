Nepoata lui Osama Bin Laden face valva la Geneva, inaintea intalnirii Biden-Putin: Protest neobisnuit contra unuia dintre presedinti

Reuniunea americano-rusa atrage adversarii celor doi presedinti, care incearca sa-si faca auzite cererile. Daca cei contra lui Putin sunt protestatari pro-democratie, in schimb oponentii lui Biden au aparut pe neasteptate, potrivit Blick Noor Bin Laden, in varsta de 34 de ani, este unul dintre acestia din urma. Ea este nascuta in Elvetia, fiind nepoata lui Osama Bin Laden, celebrul terorist care a organizat atentatele de la 11 septembrie 2001 , asupra Turnurilor gemene din New York.Noor Bin Laden a devenit cunoscuta si ca o sustinatoare a lui Donald Trump , in ultima campanie electorala din Statele Unite Acum, la Geneva, ea a aparut pe Lacul Leman, intr-o barca, purtand o pancarta mare, pe care statea scris: "Trump a castigat". Asta, facand referire la sloganul adeptilor fostului presedinte al Statelor Unite, care cred ca alegerilor din SUA au fost "furate".Femeia nu este singura, ci impreuna cu James Foley, partizan a lui Trump din strainatate. Noor Bin Laden a facut turul lacului Leman intr-o barca, pana in fata vilei unde va avea loc intalnirea Biden - Putin.Noor Bin Laden a studiat administrarea afacerilor la Universitatea din Geneva si dreptul afacerilor la Londra.