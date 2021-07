SUA dezvaluie noul avion secret: Bombardierul invizibil, negru ca smoala VIDEO

Aeronava va avea un design mai modern decat modelul B-2 Spirit si se asteapta sa intre in functiune in urmatorii cinci ani. Insa cele mai importante informatii tehnice despre aceasta raman clasificate, potrivit Daily Mail Spre deosebire de conceptele anterioare ale bombardierului, care au fost lansate in 2020, noua imagine ne arata partea din fata mai clar definita, precum si fereastra principala a cabinei de pilotaj.Imaginea prezinta bombardierul B-21 Raider decoland de la baza Edwards din California, a Fortelor Aeriene ale Statelor Unite, unde se asteapta sa se desfasoare testele in urmatorii ani.Avionul clasificat ca Top secret, este in curs de dezvoltare de catre armata SUA si face parte din programul Long Range Strike Bomber. Proiectul prevede ca bombardierul invizibil, care este complet negru, sa fie gata in 2026 sau 2027 si va completa flota de aeronave, alaturi de modelul B-2 Spirit."Modernizarea nucleara este o prioritate majora pentru Departamentul Apararii si Fortele Aeriene, iar B-21 Raider reprezinta cheia acestui plan", a declarat Randall Walden, directorul Biroului de capacitati rapide al Air Force.B-21 Raider va putea transporta bombe nucleare, dar va fi capabil sa "foloseasca un numar mare de munitii tip stand-off, dar si de atac direct. Conform ultimelor informatii provenite de la Air Force, costul acestui bombardier invizibil ar ajunge la 673 de milioane de dolari".