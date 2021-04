Noul avion secret al Air Force: Misterioasa aeronava a Statelor Unite VIDEO

Intr-un raport al Air Force, publicat saptamana trecuta, au fost detaliate doar cateva indicii despre acest nou proiect militar, el fiind conceput ca un avion de lupta cu doua motoare si avand o forma aerodinamica speciala, vazuta mai degraba in filmele science-fiction, potrivit Popular Mechanics Documentul, in care sunt prezentate noutatile privind NGAD, anunta ca noua aeronava "este proiectata sa completeze modelele F-35, F-22 existente ale Air Force si fortelor partenere, avand rolul de a asigura superioritate aeriana".NGAD este un "program avansat de constructie a unor aeronave multi-rol, avand comunicatii rapide si o familie integrata de capabilitati", se arata in raportul Air Force.Din imaginile publicate se observa ca avionul secret dispune de un upgrade in privinta armelor si a propulsiei. Este posibil ca aeronava sa primeasca noile versiuni ale rachetelor americane aer-aer, de tip V1, V2 si V3.Avionul ar putea fi mai mare decat modelul F-22, putand stoca mai mult combustibil, iar armele sa fie transportate in nisele speciale din interior. Fortele Aeriene ale Statelor Unite isi doresc o aeronava cu raza lunga de actiune, pentru a insoti bombardierele in misiuni de penetrare din teatrele de operatiuni.