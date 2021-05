Celebrul regizor american Oliver Stone: "Moscova nu e o amenintare, agresivitatea vine de la NATO care a inconjurat Rusia"

Oliver Stone, cunoscut in toata lumea pentru filmele sale, ca "Plutonul", "Scarface", "Midnight Express" si "JFK", a fost criticat pentru seria de interviuri, pe care le-a luat liderului de la Kremlin, Vladimir Putin , incepand din 2017, potrivit TeleSur English Regizorul a contestat afirmatiile Occidentului referitoare la Rusia , considerand ca "exista o campanie, un razboi impotriva Rusiei, de mult timp. A inceput in jurul anilor 2006-2007, cand el (Putin -n.a.) a tinut un discurs la Munchen, dar cred ca nu exista dovezi cu adevarat, despre agresivitatea Rusiei.Agresivitatea vine de la fortele NATO, care au inconjurat Rusia si care, de altfel, inconjoara China ".In cadrul aceluiasi interviu din Washington Post , Stone a spus ca a fost surprins ca ultimul sau film, "Snowden" din 2016, a primit finantari pentru producerea lui din Franta, Germania si Italia, dar foarte putine din Statele Unite.Am fost respinsi de fiecare studio din Statele Unite . De ce? Scenariul filmului "Snowden" a fost bun, iar povestea lui a fost una adevarata. Era versiunea a ceea ce s-a intamplat si in plus, era american. El a avut un impact asupra lumii si asta a fost povestea pe care am urmarit-o".Detinatorul a 4 premii Oscar a fost nedumerit si de faptul ca in SUA, pelicula nu a obtinut prea multa distribuite, aceasta fiind mult mai bina primita in Franta, Germania si in Europa (nu si in Anglia), in general.