Orase-fantoma, ascunse de ochii lumii. Ce interese au avut SUA, Anglia, Rusia sau China sa le construiasca VIDEO

Va prezentam mai jos o lista a celor mai importante orase, ce au fost tinute ferite de publicul larg. Interesant este faptul ca printre tarile care au recurs la aceasta metoda s-au aflat atat tari occidentale, Statele Unite si Anglia, cat si state comuniste, precum Rusia si China In anul 1943, cand cel de-Al Doilea Razboi Mondial era in plina desfasurare, aliatii cautau sa construiasca o arma care sa puna capat conflagratiei globale: bomba atomica.La 40 de kiloemtri vest de Knoxville, Tennessee, Statele Unite complexul Oak Ridge a gazduit mii de lucratori, soldati si oameni de stiinta. Nu veti gasi acest oras pe harti, insa acesti oameni au lucrat din greu la Proiectul Manhattan, unul dintre cele mai bine pastrate secrete din razboi , potrivit Listverse O suprafata de aproximativ 242 de kilometri patrati au fost destinati zonei Oak Ridge de catre guvernul federal american pentru a produce arme nucleare, care vor duce la terminarea conflictului mondial, dupa atacurile SUA de la Hiroshima si Nagasaki.Acesta reprezinta un alt loc secret legat de programul nuclear al Uniunii Sovietice, care a pornit in anul 1946. Orasul 40 sau Ozersk din URSS, avea in jur de 100.000 de locuitori, avand un nivel al calitatii vietii foarte ridicat.Cu toate astea, el a fost scos de pe toate hartile, iar identitatile celor care au trait acolo au fost sterse din toate arhivele. Secretul ascuns al acestui "oras inchis" este ca a fost locul a mai multor accidente nucleare, unul chiar mai mare decat cel de la Cernobil Orasul Los Alamos, New Mexico din Statele Unite a jucat un rol foarte important in realizarea Proiectului Manhattan. El a fost adevarata casa a bombei atomice si a fost tinut in secret, pe durata celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Intregul oras a fost complet izolat si nimeni care lucra acolo nu avea voie sa spuna familiilor sau prietenilor despre ce se producea acolo. Peste 5.000 de oameni au locuit la Los Alamos, in acest oras secret.Aici s-au fabricat celebrele bombe atomice denumite "Little Boy"(care a fost detonata la Hiroshima) si "Fat Man" (la Nagasaki).Acest urias oras secret a fost si el sters de pe harti, fiind tinut ascuns de intreaga lume, fiind utilizat pentru a dezvolta arme nucleare. Dar, de aceasta data de China. Unele informatii spun ca urbea avea circa 1 milion de locuitori, alte surse arata ca nu adapostea decat 100.000.Constructia lui a inceput in 1954 si guvernul de la Beijing a luat initiativa sa concureze pentru dominatia mondiala cu SUA si Uniunea Sovietica. El este situat in provincia Gansu din nord-vestul tarii, la marginea desertului Gobi.A durat 4 ani constructia orasului si alti sase pana cand China a devenit o putere nucleara. Prima bomba atomica a fost testata cu succes in anul 1964.In subteranul linistitei localitati Corsham din Anglia se afla un alt oras secret. Insa, acesta a fost construit cu scopul de a adaposti un buncar, care sa serveasca ca adapost in cazul unei apocalipse nucleare.In orasul subteran, 4.000 de membri de rang inalt ai guvernului ar putea supravietui si conduce tara din acest complex, care se intinde pe aproximativ 14 hectare. Orasul este complet echipat cu o statie de radiodifuziune, un spital, precum si un lac subteran, care ofera o mare cantitate de apa.Acesta este un alt oras rusesc "inchis", care este cunoscut ca principalul producator de arsenal nuclear al guvernului de la Moscova . El a fost sters de pe harti din anul 1947 si nu a fost cunoscut pana in 1994.Anterior Sarov s-a numit Arzamas-16, el fiind unic deoarece era cel mai important sit religios, avand o manastire din secolul al XVIII-lea, alaturi de o industrie nucleara. Locasul bisericesc a fost casa celui mai renumit sfant rus, Serafim.