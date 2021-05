Ce va castiga Putin din noua politica externa a lui Joe Biden: "Finalizarea Nord Stream 2 va fi o lovitura pentru aliatii loiali ai Americii din Europa de Est"

Anuntul de a suspenda noile sanctiuni ale administratiei de la Washington impotriva Nord Stream 2 ar putea constitui o surpriza, deoarece la o viitoare intalnire intre Joe Biden si Vladimir Putin America si-ar slabi pozitia de negociere, conform Warsaw Institute Mass-media americana a anuntat recent ca, in general, Casa Alba nu avea intentia sa ia masuri de a opri constructia conductei de gaze din Rusia spre Germania. Acum administratia Biden intentioneaza sa renunte la anumite sanctiuni asupra unor companii care lucreaza la acest proiect controversat, desi admite ca acestea trebuiau puse pe lista neagra.Astfel, au fost eliminati de pe tabelul cu sanctiuni firma Nord Stream 2 AG si directorul executiv al acesteia, Matthias Warning, fost ofiter STASI si membru in conducerea firmei ruse Rosneft, potrivit oficialilor germani.Departamentul de Stat al SUA va mai include pe lista neagra patru companii si tot atatea nave, care au contribuit la constructia conductei.In mod surprinzator, Biden face un pas inapoi, in loc sa-si intensifice pozitia de negociere de la viitoarea intalnire cu Putin, din vara.Reactiile la decizia presedintelui SUA nu au intarziat sa apara. "Daca regimului Putin i se va permite sa termine aceasta conducta (Nord Stream 2 -n.a.), aceasta va fi deoarece administratia Biden a ales sa o lase sa se intample", a declarat Michael McCaul, un republican de top din Camera Reprezentantilor din Statele Unite.Oficialul a adaugat: "Este un proiect rus cu influenta maligna, care ameninta sa adanceasca dependenta energetica a Europei de Moscova , sa faca Ucraina mai vulnerabila fata de agresiunea rusa si sa ofere miliarde de dolari in "cuferele" lui Putin".Finalizarea Nord Stream 2 va fi o lovitura pentru aliatii loiali ai Americii din Europa Centrala si de Est: Ucraina, Polonia , Slovacia si tarile nordice.