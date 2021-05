Documente secrete dezvaluite: Planul Statelor Unite de a arunca bomba atomica in China VIDEO

Documente secrete recent dezvaluite de New York Times si citate de CNN , arata ca acest proiect era prevazut sa fie pus in aplicare, in timpul crizei din Stramtoarea Taiwan, din anul 1958.Noi informatii au fost publicate de Times, provenite de la Daniel Ellsberg, denuntatorul care in anul 1971, a scos la iveala documente ale Pentagonului, care detaliau duplicitatea guvernului american, in gestionarea Razboiului din Vietnam."Prima utilizare a armelor nucleare de catre Statele Unite (dupa cea din Japonia , din 1945 - n.a.) nu ar trebui pregatita sau amenintata nicaieri, si in niciun caz, in apararea Taiwanului", a declarat Ellsberg, intr-o postare pe Twitter Dupa ce Partidul Comunist din China a preluat puterea in aceasta tara in 1949, in urma unui razboi civil, guvernul nationalist a fugit in Taiwan. Insa, Beijingul considera insula, ca parte a teritoriului sau, iar cele doua parti s-au ciocnit, intermitent, in urmatoarele decenii.Cel mai apropiat conflict armat intre Statele Unite si China a fost cel din timpul crizei Stramtorii Taiwan, din 1958, cand Beijingul a tras cu armament de artilerie asupra insulelor din Taipei.Washingtonul s-a ingrijorat atunci, ca acest fapt ar putea precede o invazie completa in Taiwan. Bombardierele americane s-au concentrat asupra insulelor Quemoy si Matsu, care sunt situate intre Taiwan si China.Atunci, administratia lui Eisenhower a dezbatut problema folosirii bombelor nucleare pentru a descuraja China sa atace Taiwanul. Conform documentelor divulgate recent, unii oficiali ai Departamentului de Stat si al Apararii din SUA erau ingrijorati de pierderea insulelor indepartate in 1958.Astfel, generalul Nathan Twining a spus atunci, ca Statele Unite vor trebuie sa utilizeze armele nucleare impotriva bazelor fortelor aeriene din China. Se preconizau atacuri atomice, cu bombe de 10-15 kilotone, iar daca asaltul Beijingului nu se va opri, atunci, planul se va continua adanc in teritoriul chinez, pana la Shanghai. Pana la urma, presedintele a ezitat sa treaca la acest plan si a renuntat la el.