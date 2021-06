Noul super-portavion al SUA, supus unui test soc. Explozia subacvatica a produs un "cutremur" de 3.9 pe Richter VIDEO

US Navy a dat imagini foto si video din cadrul testului. Pe data de 18 iunie noul portavion a trecut primul test cu explozie subacvatica, desfasurat la aproximativ 200 de kilometri in largul coastei Florida, scrie publicatia DefenseRomania.ro In imediata apropiere a navei US Navy a detonat explozibil subacvatic pentru a testa rezistenta la soc a modernei nave de razboi . Incarcatura, una extrem de puternica, a provocat un "cutremur" local echivalent cu magnitudinea de 3.9 grade pe scara Richter!Potrivit sursei citate, sunt programate trei teste de acest tip, cu explozii subacvatice, pentru a testa rezistenta navei de razboi, desi Marina americana ia in calcul limitarea la doua teste.Prin asemenea teste, oficialii US Navy se asigura ca portavionul USS Gerald R. Ford poate face fata conditiilor reale de lupta.Portavionul USS Gerald R. Ford este primul dintr-o noua clasa de portavioane si este totodata cea mai scumpa nava de razboi construita vreodata. Pe langa USS Gerald R. Ford, SUA mai detin zece portavioane din clasa Nimitz.Cu o lungime de 337 de metri, un deplasament de 100.000 de tone si o viteza maxima de 30 de noduri (aproximativ 55 de km/h), noul portavion va putea transporta aproximativ 80 de avioane F-35C. De pe USS Gerald R. Ford vor putea decola 160 de aeronave in 12 ore, spre deosebire de 120 de decolari la acelasi interval de timp, pentru portavioanele din clasa Nimitz.Daca initial costul portavionului USS Gerald R. Ford era estimat la 10,5 miliarde de dolari, in prezent acesta a ajuns la 13,27 de miliarde de dolari, devenind astfel cea mai constisitoare nava de razboi construita vreodata.