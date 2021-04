Razboiul din spatiu, cel mai "inalt" front de lupta pentru suprematie. "Un conflict poate sa nu inceapa in spatiu, dar fara indoiala ca el va trece foarte repede acolo"

De cand omenirea a ajuns in spatiu, acesta a devenit un adevarat camp de lupta politic. In mijlocul acestei probleme nu se afla doar teritoriile pe care tarile le-ar putea revendica, precum Luna sau Marte, ci si navele spatiale necesare calatoriei din cosmos, potrivit inews In octombrie 2020, SUA, Japonia , EAU, Italia, Marea Britanie, Canada , Luxembrug si Australia au fost primele state care au semnat Acordurile Artemis, care stabilesc regulile privind explorarea Lunii si extragerea resurselor sale.Cu toate acestea, Rusia si China nu au aderat la aceasta intelegere Moscova a fost surprinsa de nou-infiintata Forta Spatiala a Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca foloseste satelitii spion intr-un mod periculos, "neobisnuit si deranjant".Pe de alta parte, Congresul american a interzis Agentiei Spatiale NASA sa lucreze cu Beijingul. Astfel, Rusia si China au propriile planuri pentru o baza lunara comuna si ele nu doresc ca rivalii sa stabileasca niste reguli, care sa ii implice si pe ei.Fara tratate spatiale obligatorii, orbita Pamantului va deveni un posibil camp de lupta pentru armele militare. Recent, si Marea Britanie a infiintat Comandamentul Spatial, care este format din Marina Regala (RN), Armata britanica si Fortele Aeriene (RAF)."Un conflict poate sa nu inceapa in spatiu, dar fara indoiala ca el va trece foarte repede acolo si poate fi castigat sau pierdut in spatiu, asa ca trebuie sa fim pregatiti", a declarat seful RAF, maresalul Sir Mike Wigston.Acum, SUA dezvolta rachete hipersonice, care pot zbura de peste 20 de ori mai repede decat viteza sunetului. Spre deosebire de cele balistice, acestea nu se deplaseaza pe un arc de cerc, in atmosfera, ci isi pot schimba directia si altitudinea. Insa, si Rusia se concentreaza pe constructia rachetelor hipersonice, asa ca va fi o confruntare si in spatiu, un alt tip de " razboi rece".Pe de alta parte, au aparut si "ucigasii" de sateliti militari sau de spionaj. Un eveniment elocvent s-a petrecut in iulie 2020. Satelitul rusesc Kosmos 2542 urmarea un "oponent" american, USA 245, aflat la 150 de kilometri de acesta.Apoi, cel al Rusiei a lansat un mini-satelit din interiorul lui Kosmos 2542, care s-a apropiat de cel al SUA. Ulterior, s-a constatat ca "russian doll", asa cum a fost numit de militarii amaericani, a tras un proiectil care zbura cu peste 640 de kilometri pe ora, dar fara consecinte.Amenintarea spatiala ramane una reala si numai diplomatia poate sa mentina sub control situatia, prin semnarea unor tratate internationale valabile pentru toate tarile.