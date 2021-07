Relatiile SUA - Rusia se relanseaza: Cooperare intr-un domeniu global de mare importanta

John Kerry, fost Secretar de Stat al SUA in mandatul lui Barack Obama , intre 2013 si 2017, a venit cu cateva propuneri constructive privind reducerea nivelului emisiei de gaze de sera, unde cele doua tari ocupa locuri fruntase in topul mondial, potrivit Reuters Lavrov a spus ca vizita lui Kerry reprezinta un semnal pozitiv pentru relansarea relatiilor bilaterale, sperand la o cooperare mai intensa asupra problemelor de clima, dupa conferinta ONU , care a avut loc la Glasgow, Scotia, in noiembrie 2020.John Kerry, la randul sau, a afirmat ca Statele Unite sunt multumite ca Rusia doreste sa adopte masuri suplimentare, in privinta schimbarilor climatice, "si credem ca exista spatiu pentru noi sa cooperam in acest sens".Oficialul american a subliniat faptul ca incalzirea globala din Arctica a fost unul dintre multele semnale de alarma din domeniul mediului, care a necesitat luarea unor masuri corespunzatoare.Cele doua tari au o mare responsabilitate de a actiona pentru stoparea schimbarilor climatice globale, tinand cont de faptul ca Statele Unite ocupa locul doi in lume in topul statelor cu cele mai mari niveluri ale emisiilor gazelor de sera ( China fiind pe prima pozitie), iar Rusia se afla pe treapta a patra, conform Radio Europa Libera Kerry si-a exprimat speranta ca discutiile privind schimbarile climatice ar putea reprezenta o trambulina care sa ajute la reducerea tensiunilor dintre cele doua natiuni. Asta, dupa ce presedintii Biden si Putin au evidentiat, in Elvetia, faptul ca schimbarile climatice constituie una dintre putinele probleme in care Washington -ul si Moscova ar putea coopera.