Rusia a spionat la doar o mila de coasta Statelor Unite. Ce teste militare secrete efectuau americanii

Acest exercitiu de aparare anitiracheta a fost decalat cu mai multe zile, in Hawaii, din cauza prezentei vasului rusesc de supraveghere. In schimb, testul realizat sambata de nava americana, echipata cu sistemul Aegis Weapon 31, a esuat in tentativa de a intercepta racheta balistica americana, potrivit Military "Obiectivul testului a fost sa demonstreze capacitatea sistemului Aegis de aparare impotriva rachetelor, montat pe o nava militara, de a detecta, urmari si intercepta o tinta reprezentata de o racheta balistica cu o salva de doua rachete tip Standard Missile-6, insa exercitiul a esuat", a anuntat Agentia americana de Aparare.Flota SUA din Pacific, de la Pearl Harbor, a anuntat intr-un comunicat ca este "constienta de prezenta navei rusesti, care opereaza in apele teritoriale internationale din vecinatatea insulelor Hawaii si va continua sa o monitorizeze pe toata durata, cat ea se va afla in zona".Acest lucru se va realiza cu ajutorul avioanelor de patrulare maritima, nave de suprafata, care supravegheaza toate vasele din regiunea Pacificului.Institutul Naval al SUA (USNI) a anuntat primul despre prezenta navei rusesti in zona, ea avand sediul la Vladivostok. Este una dintre cele sapte vase spion ale Moscovei, specializate in operatiuni de supraveghere maritima.USNI a precizat faptul ca nava ruseasca Karelia opereaza la 13 mile vest de insula Kauai, Hawaii, in apele internationale, iar apele teritoriale ale Statelor Unite se intind pana la 12 mile marine.