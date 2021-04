Serviciile americane de informatii: Rusia nu vrea un conflict direct cu Statele Unite, insa vrea sa fie perceputa ca "amenintare de top"

Comunicatul oficial a fost publicat marti, iar el afirma ca Rusia si China continua sa isi mareasca expansiunea mondiala, in detrimentul SUA, in timp ce Iranul si Coreea de Nord , adera si ele la aceasta evolutie, potrivit Daily Mail Rusia "va continua sa dezvolte o varietate de tactici in acest an , care au ca scop sa submineze influenta Statelor Unite, sa realizeze noi parteneriate internationale, sa divida tarile occidentale si sa slabeasca aliantele Vestului".De asemenea, Moscova "vrea sa demonstreze ca are capacitatea de a se modela pe evenimentele globale, ca un jucator major intr-o noua ordine internationala multipolara", conchide raportul DNI.Statele Unite sunt ingrijorate de evolutia oponentului Alexei Navalny , care se afla in inchisoare, dupa ce a revenit la Moscova din Germania, unde a fost internat in spital pentru tratarea sa, in urma otravirii produse in Rusia.Documentul considera ca "Moscova va dori sa coopereze cu SUA, in mod pragmatic, in conditiile proprii".In plus, legat de relatiile dintre cele doua tari, se afirma ca presedintele Joe Biden tocmai i-a facut lui Putin o invitatie pentru un summit la cel mai inalt nivel, undeva intr-o "tara terta".