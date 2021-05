Rusia suspectata de atacuri energetice asupra a 130 de americani: Diplomati, spioni si militari au suferit leziuni cerebrale VIDEO

Noile informatii publicate de catre New York Times si citate de Daily Mail , arata ca numarul de cazuri este mult mai mare decat se anuntase anterior (doar 60), iar ele s-au continuat din anul 2016 si pana in prezent.Situatia a devenit alarmanta in ultimul timp peste ocean, privitor la aceste incidente, astfel incat CIA, Agentia Centrala de Informatii din Statele Unite , a creat "o celula de criza", care sa investigheze aceste episoade, "cu o rigoare si o intensitate similare" celor folosite la vanatoarea lui Osama bin Laden , dupa atacul terorist de la 11 septembrie 2011, asupra "Turnurilor gemene" din New York.Intr-un caz din 2019, a fost vizat de atacurile energetice un ofiter care lucra in strainatate, impreuna cu fiul sau de doi ani. Incidentul respectiv ar fi ajuns la urechile Administratiei Trump, cat si ale noului presedinte Joe Biden , care au investigat cazul.Unii oficiali ai Pentagonului au afirmat recent pentru Times, ca ei considera ca in spatele acestui caz s-ar fi aflat GRU, Agentia de Informatii Militare a Rusiei Leziunile misterioase ale creierului ale unor importanti angajati din SUA, au inceput in 2016, cand zeci de americani s-au imbolnavit in Cuba, ceea ce a determinat autoritatile sa le numeasca "sindromul Havana". Rusia a negat, in mod repetat, resposabilitatea pentru aceste episoade, care s-au repetat in timp, asupra diplomatilor, militarilor si spionilor americani. Astfel, s-au raportat si alte incidente asemanatoare la Guanghzhou, China si la Moscova , in Rusia.Numarul dezvaluit recent de presa americana, nu ii include si pe cei 60 de ofiteri CIA , care au cazut victime atacurilor energetice provenite probabil din partea Serviciilor Secrete din Rusia.Cel putin trei ofiteri ai CIA ar fi fost obligati sa urmeze un tratament la Centrul Medical Walter Reed din Bethesda, Malyland din Statele Unite sau in alte clinici, din decembrie anul trecut, iar unul din cazuri, cu doar cateva saptamani in urma.