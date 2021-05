Rusia sustine ca SUA vor o dominatie militara absoluta. "Americanii se bazeaza pe epuizarea potentialului nuclear al Rusiei" VIDEO

Purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Maria Zakharova, a evaluat eforturile recente ale presedintelui SUA, Joe Biden , pentru extinderea infrastructurii anti-racheta a Pentagonului, alocand 18 miliarde de dolari pentru noi interceptoare in Alaska, potrivit Newsweek Oficialul de la Moscova a argumentat ca acest proiect, alaturi de noile sisteme defensive si ofensive ale Americii, desfasurate in strainatate, "pot duce la consecinte grave in sfera securitatii"."Astfel, se rastoarna echilibrul strategic al puterii in lume si se stimuleaza o cursa a inarmarilor, inclusiv a rachetelor. Statele Unite se straduiesc sa obtina o dominatie absoluta in domeniul militar si se bazeaza pe epuizarea potentialului nuclear al Rusiei, cu accent pe crearea unui sistem global de aparare antiracheta", a completat Zakharova.Insa, Rusia este pregatita sa faca fata acestor planuri ale SUA, cu inovatii proprii. Moscova intentioneaza sa actioneze conform planurilor lui Vladimir Putin , pentru a asigura o coexistenta internationala fara conflicte, mentinand echilibrul puterii si stabilitatea internationala strategica.Rusia critica Statele Unite pentru faptul ca Pentagonul are peste 800 de baze militare in intreaga lume, fata de doar cateva ale Kremlinului. Peste 70.000 de soldati americani opereaza in Europa, inclusiv in tarile NATO , care se invecineaza cu Rusia. In doua astfel de state, Romania si Polonia , SUA au implementat sisteme antiracheta avansate.La randul sau, Putin a urmarit sa dezvolte sisteme de arme nucleare de ultima generatie, considerate "invincibile" pentru apararea moderna din lume.