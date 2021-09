Războiul invizibil hibrid dus de Rusia și China împotriva SUA: ”Cel mai mare eșec al Serviciilor Secrete de la atacurile teroriste din 2001”

Aceste daune provocate de hackeri în acest an reprezintă dublu față de cele din 2015 și vor depăși cu mult toate pagubele provenite din dezastrele naturale mondiale din 2021, precum și pe cele din comerțul ilegal cu droguri, potrivit publicației sud-africane Daily Maverick Atacurile hackerilor au devenit în prezent o rutină, iar în ultimii ani au existat mai multe lovituri cibernetice, care au cauzat prejudicii uriașe multor companii și agenții guvernamentale din Statele Unite și din Occident.În 2016, un grup rusesc Cozy Bear, despre care se crede că are legături cu Serviciile Secrete de la Moscova a furat și a publicat e-mail-uri provenite de la Comitetul Național Democrat din SUA , pentru a distruge reputația lui Hillary Clinton și a-l favoriza pe Donald Trump În 2017, atacul cibernetic WannaCry a lovit masiv corporații și instituții americane, dar și Sistemul național de sănătate din Marea Britanie. Acesta a fost atribuit guvernului nord-coreean.În același an, NotPetya, un virus ransomware a paralizat zeci de companii multinaționale din Europa, Asia și America , provocând daune de 10 miliarde de dolari. Casa Albă a denumit această lovitură invizibilă ca fiind ”cel mai distructiv și costisitor atac cibernetic din istorie” și a dat vine pe armata rusă, la fel ca alte 11 țări.În 2020, un atac uriaș asupra SolarWinds a lovit 16.000 de companii, inclusiv Microsoft Intel și Cisco. SUA au dat vina pe Cozy Bear APT 29, Agenția de Informații SVR a Rusiei.Ney York Times a numit acest atac cibernetic ”unul dintre cele mai mari eșecuri ale Serviciilor Secrete americane de la Pearl Harbor și atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 , asupra Turnurilor gemene de la New York”.Vulnerabilitatea infrastructurii SUA a fost grav afectată în mai 2021, când alt grup din Rusia, DarkSide, a efectuat un atac ransomware asupra companiei Colonial Pipeline, forțând-o să oprească conductele de aprovizionare cu combustibil de pe mai mult de 8.000 de kilometri de pe Coasta de Est a Americii.Un alt atac din 2021 a fost realizat de Revil, o altă firmă din Rusia, care a lovit sute de corporații americane, inclusiv cel mai mare procesator de carne, JBS.Tot în acest an, mai multe echipe din China au piratat în jur de 250.000 de servere de e-mail ale Microsoft Exchange, într-o operațiune de furt de informații.Aceste atacuri cibernetice reflectă tensiunile în creștere dintre SUA, Occident și Rusia-China. Se pare că acestea sunt niște tehnici de război ”hibrid”, pe care aceste două țări îl duc împotriva SUA, NATO și Occident.Această zonă cenușie de spionaj al Rusiei și Chinei cuprinde încercări de furturi de secrete de stat, industriale, pentru a destabiliza democrațiile occidentale, provocând perturbări, confuzie, costuri ridicate și distrugeri.Creșterea rapidă a acestor atacuri cibernetice din partea Rusiei și Chinei reprezintă o dilemă nu numai pentru Statele Unite, ci și pentru Vest și pentru întreaga comunitate internațională.Pentagonul a înființat un Comandament cibernetic, cu un mandat precis, de a conduce acest război cibernetic de mare amploare.”Statele Unite dispun de o rețea puternică în privința agențiilor guvernamentale și corporațiilor, de la energie la apă, servicii bancare, comunicații, transport, la orice și sunt mai vulnerabile decât alte țări”, a spus Michele Markoff, consilier de securitate cibernetică din Statele Unite.