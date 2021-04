Sanctiunile Statelor Unite pot da o puternica lovitura lui Putin: Rusia in izolare internationala

Dupa anexarea Crimeii de catre Rusia, din urma cu sapte ani, Kremlinul si banca centrala au micsorat semnificativ expunerea in dolari a Moscovei, recurgand si la transferarea activelor din Statele Unite, potrivit BNNBloomberg Opinia economistului sef adjunct al Institutului Financiar International de la Washington , Elina Ribakova, este clara: "Toata lumea va continua sa recurga la jocuri. Americanii spun: fiti atenti sau noi putem face mai mult, dar Rusia va continua doar pe drumul autarhiei economice".Administratia presedintelui Joe Biden ameninta cu noi sanctiuni, dupa cele anuntate saptamana trecuta. Chiar duminica, SUA au avertizat cu privire la "consecinte", daca Navalnii, unul dintre cei mai sinceri critici ai lui Putin, moare in inchisoare.Penalitatile contra Rusiei au insemnat interdictia de achizitionare de obligatiuni de pe piata financiara, insa SUA se gandesc sa ingradeasca, daca este necesar, accesul bancilor rusesti la sistemul utilizat pentru majoritatea transferurilor internationale in bani. Rusia lui Putin cauta alternative la acest sistem (SWIFT), pentru a fi mai putin vulnerabila, dar incercarile sale de pana acum nu au dat rezultate.In schimb, ponderea aurului Rusiei in rezervele internationale a crescut la 580.5 miliarde de dolari, fiind pentru prima data cand a depasit activele in dolari. Astfel, acestea din urma au scazut la doar 22%, fata de 44% cat erau in 2018.Rusia si-a micsorat totalul exporturile in dolari cu Uniunea Europeana, China si India , iar euro a depasit bancnota verde din comertul Moscovei cu UE si l-a depasit in exporturile cu China.Bancile americane pot cumpara noi creante de pe piata secundara, dupa intrarea in vigoare a sanctiunilor, la mijlocul lunii iunie. Rusia este "bine pozitionata" pe termen scurt, deoarece detine destul numerar, insa nu si pe o perioada mai lunga.