Santinela globala pentru NATO, inclusiv Romania: Statele Unite lanseaza un sistem defensiv de un miliard de dolari VIDEO

Satelitul dispune de senzori in infrarosu, care pot detecta si urmari toate lansarile de rachete, comunicand in timp real fortelor aeriene americane si aliate, asupra unui atac iminent, potrivit Space Flight Now SBIRS GEO 5 va fi plasat pe orbita Pamantului, la peste 36.000 de kilometri altitudine, in zona ecuatorului, alaturandu-se unei intregi flote de sateliti, raspanditi deasupra intregii lumi."Capacitatea SBIRS ii va permite sa devina cu adevarat un gardian impotriva amenintarilor globale cu rachete balistice", a declarat colonelul Erin Gulden, directorul misiunii de la Space Force and Missile Systems Center.Satelitul este deja inchis in interiorul unei rachete ULA Atlas 5, care se afla pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, Florida, din Statele Unite . Iar lansarea este programata luni, 17 mai 2021, la ora 1:35 EDT (17:35 GMT, 20:35 Ora Romaniei), intr-o fereastra de 40 de minute.Meteorologii prezic o sansa de 90% de vreme favorabila pentru inceperea misiunii din spatiu. Racheta Atlas 5 are 59 de metri inaltime, iar echipele au incarcat 25.000 de galoane (94635 de litri; 1 galon = 3,7 litri-n.a.) de kerosen, in prima treapta a acesteia.Noul satelit SBIRS 5 difera de primii patru, introducand un design nou al navei spatiale, dezvoltate de Lockheed Martin. "Amenintarea tehnologiei de rachjete balistice se raspandeste in intreaga lume.Nevoia de sisteme SBIRS nu a fost niciodata mai critica, ca acum", a declarat Tom McCormick, managerul programului, al companiei americane. Satelitul lansat astazi cantereste aproximativ 4.850 de kilograme si este cel mai avansat model construit vreodata.