Fenomen neașteptat, care a lovit Statele Unite: Nu s-a mai văzut de la cel de-Al Doilea Război Mondial

Pandemia de coronavirus a redus speranța de viață din Statele Unite cu un an și jumătate, până la 77,3 ani, potrivit datelor oficiale publicate de Centrul Național de statistică pentru sănătate, potrivit Buzz Feed News ”Am fost pe platou pentru o perioadă lungă, astfel că s-a produs o scădere a speranței de viață, un drum foarte dificil în SUA”, a spus Jennifer Karas Montez, sociolog la Universitatea Siracusa din Statele Unite.Aproape 3,6 milioane de oameni au murit în SUA în ultimul an, din care aproximativ 375.000 de COVID-19, boală care a ucis peste 600.000 de persoane la nivel național și peste 4 milioane în întreaga lume.Supradozele de droguri, care au omorât un număr record de 93.000 de oameni anul trecut, au fost responsabile pentru încă 11% din scăderea speranței de viață, arată datele statistice.Bărbații, a căror speranță de viață a scăzut la 74,5 ani în America, au șanse mai mari de a muri decât femeile, din cauza COVID-19.Raportul arată că pandemia a devastat populația hispanică din SUA, care a înregistrat cea mai mare scădere, de trei ani, de la 81,8 la 78,8 ani. În cazul persoanelor de culoare scîăderea a fost de 2,9 ani, la 71,8 ani.Factorii principali care au dus la scăderea speranței de viață din Statele Unite au fost, în ordine: supra dozele de droguri, omuciderile, diabetul și afecșiunile cronice.Declinul a fost cel mai mare raportat la un an, de la cel de-Al Doilea Război Mondial și până astăzi, când speranța de viață din Statele Unite a coborât cu 2,9 ani, între 1942 și 1943, conform NPR