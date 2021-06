Eveniment in Senatul SUA: Republicanii si democratii au votat impreuna un proiect de 250 de miliarde de dolari care vizeaza China

Astfel, parlamentarii americani au alocat suma de 250 de miliarde de dolari pentru investitii in cercetare, inteligenta artificiala si productia de semiconductori.Votul favorabil din Senat, care a fost de 68 la 32, a demonstrat ca ambele parti sunt unite pentru a da posibilitatea Statelor Unite sa se confrunte cu economia Chinei, in aceste domenii cheie de activitate, potrivit Daily Mail Partea centrala a proiectului de lege il constituie directionarea a 50 de miliarde de dolari catre Departamentul Comertului, pentru a spori dezvoltarea si fabricarea semiconductorilor, prin cercetare si programe de stimulare a investitiilor, autorizate anterior de Congres.In ultima vreme pe plan mondial se constata o criza a semiconductorilor, care afecteaza mai multe industrii, precum cea auto sau a electronicelor. Acest lucru a perturbat si Statele Unite , mai ales prin prisma faptului ca productia de semiconductori din SUA a scazut dramatic la nivel global, de la 37% in 1990 pana la 12% in prezent."Premisa este simpla, daca vrem ca muncitorii americani si companiile noastre sa continue sa conduca lumea, atunci guvernul de la Washington trebuie sa investeasca in stiinta, cercetare de baza si inovare, la fel cum a facut-o timp de decenii, dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial", a declarat Chuck Schumer, liderul democrat din Senat.Presedintele Joe Biden a laudat adoptarea proiectului de lege din Senat, intr-o declaratie, spunand ca "deoarece alte tari continua sa investeasca in propriile cercetari si dezvoltari de programe, nu putem risca sa ramanem in urma. America trebuie sa-si mentina pozitia de cea mai inovatoare si productiva natiune de pe Pamant".Senatorul republican de Mississippi, Roger Wicker a punctat rolul acestei noi legi. "Aceasta este o oportunitate pentru Statele Unite pentru a da o lovitura, ca un raspuns la concurenta neloiala, pe care o vedem la China comunista".