Situatia se complica in conflictul dintre Rusia si Ucraina: Statele Unite planuiesc sa trimita rachete Kievului VIDEO

Planurile de trimitere de ajutoare militare americane Kievului au fost discutate de administratia Biden si ele ar putea include sisteme anti-tanc, anti-nave si antiaeriene, potrivit Wall Street Journal, citat de The Telegraph Ucraina este tot mai ingrijorata dupa acumularile masive de trupe rusesti din regiune, cele mai mari din ultimul deceniu, cat si dupa interzicerea circulatiei navelor din jurul Crimeii, "o uzurpare a drepturilor suverane" ale Kievului.Amenintarea Rusiei este una reala si ea a fost relevata si de directorul CIA , William Burns, in Congresul SUA: "Aceasta acumulare (de forte ale Rusiei-n.a) a ajuns in punctul in care ar putea oferi baza unei incursiuni militare.Este ceva nu numai pentru Statele Unite , ci si pentru aliatii nostri si aspectul trebuie luat in serios"Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat marti pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin la o intalnire in estul Ucrainei, devastat de razboi , subliniind faptul ca sunt in joc vietile a milioane de oameni in cazul unor noi lupte in conflictul separatist."Oficial, Rusia numeste manevrele ca niste exercitii militare . Neoficial, intreaga lume numeste acest lucru un santaj", a declarat Zelenski.Pe de alta parte, Joe Biden este presat sa actioneze, dar nu doreste sa provoace Moscova , anuland recent trimiterea a doua nave de razboi in Marea Neagra, tocmai cu gandul de a detensiona conflictul. Tensiunile dintre cele doua mari puteri ale lumii raman la un nivel ridicat si evolutia conflictului dintre Rusia si Ucraina este analizata in timp real.